¿Qué club tomará el lugar del Sport Boys para la Liga 1-2023?

Sufre la Misilera Rosada y es que la Comisión de Licencias emitió una resolución en la que anuncia que le niega dicha facultad al club Sport Boys del Callao para el torneo del próximo año 2023.

La medida se dicta tras haber incumplido los requisitos del Régimen Deportivo Excepcional, confirmando así su descenso a Liga 2, aunque la administración rosada prepara una apelación para evitar regresar a segunda.

La CL-FPF mediante el documento señala que el club chalaco no cumplió con dos requisitos al entrar al Régimen Deportivo Excepcional, el primero de ellos es no haber presentado el fideicomiso y segundo no haber acreditado la experiencia exigida a la persona nombrada como órgano ejecutor.

Por otro lado, en la resolución, y ante el vació que deja en club rosada para el torneo local, la Comisión de Licencias no menciona que algún club vaya a ocupar el cargo del Boys.

La Comisión ya había sancionado club rosado con una multa de 10 UIT y brindándole un plazo de cinco días para poder subsanar las observaciones y pueda mantenerse en el Régimen.

Ante esta noticia, la dirigencia club porteño apelará a la decisión buscando poder corregir las infracciones que ha cometido al Régimen Deportivo Excepcional.

Cabe señalar que ahora el Ayacucho FC está a la espera de poder mantener la categoría tras esta decisión que lo llevaría a la Liga 1 para este 2023.