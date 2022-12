Luis Enrique sobre la eliminación de España en Qatar 2022: "Si hay un responsable, soy yo"

El entrenador de la selección española, Luis Enrique, se pronunció tras la eliminación de "La Roja" en los octavos de final del Mundial Qatar 2022 al caer por la tanda de penales ante su similar de Marruecos.

Durante la conferencia de prensa post partido, el estratega del cuadro europeo agradeció a la hinchada por el apoyo incondicional y asumió toda la responsabilidad por el amargo resultado en el Education City Stadium.

"Si hay un responsable, soy yo. Claro que tenemos la sensación de tristeza, de decepción, por el apoyo tan bestia que hemos sentido de la afición", manifestó el entrenador español.

Sobre su futuro en la selección

Asimismo, Luis Enrique, indicó que aún no está decidida su continuidad al mando de la selección española y que tendrá que analizar a fondo qué es lo mejor para su futuro.

"No te puedo decir si voy a seguir o no porque no lo sé. No es el momento de hablar de mi futuro. La selección tiene tiempo hasta que vuelva a competir [...] Si por mi fuera, y por el cariño que me han demostrado, seguiría toda mi vida, pero tengo que pensar qué es lo mejor para mi", sostuvo.