Harry Kane ¿Estará presente en el duelo ante Senegal?

El delantero y capitán de la selección de Inglaterra Harry Kane trae calma a todos los hinchas ingleses y en una conferencia de prensa aseguró que no tiene ningún problema ni lesión para poder enfrentar a Senegal por el partido de octavos de final de Qatar 2022.

“Me siento bien. No hay ningún problema. He ido mejorando día a día. En cuanto a mi estado de forma, siento que estoy jugando bien. Los goles son lo que más me va a juzgar, pero, como siempre, soy una persona tranquila y me centro en lo que puedo hacer mejor para el equipo”, señaló Kane ante la prensa deportiva.

En otro momento habló sobre su sequía de goles en Qatar 2022. “Si llegan los goles será estupendo y, como delantero, siempre quiero marcar goles, claro. Habrá que ver cómo se desarrolla el partido de mañana, va a ser un partido muy duro”.

De igual forma, en la misma conferencia, Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra aseguró que su equipo está “preparado” por si tiene que afrontar una tanda de penaltis, en la que perdieron la Eurocopa de 2021, a la vez que aseguró que se centran “en ganar el partido y evitar la prórroga”.