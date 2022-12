Luka Modric: "No voy a dejar la selección, no me retiraré"

Siguen en camino en la copa de Qatar 2022, ahora Croacia en los octavos de final tendrá que medirse ante una del a sorpresas del torneo de la FIFA, la selección de Japón.

A poco del choque entre ambas naciones, el Capitán y jugador más importante de Croacia, Luka Modric, respondió ante las especulaciones de concluir ciclo con la selección europea y que pronto colgará los chimpunes.

"No voy a dejar la selección. Me siento muy en forma y voy a estar aquí hasta que pueda. No hay razón para retirarme. Es mi elección. La gente dice que debería centrarme en mi club. No estoy de acuerdo", manifestó el volante del Real Madrid.

Por su parte en su club Real Madrid, consideran a Modric una leyenda y todos los hinchas coinciden que merece una ampliación por otro año, aunque es bien sabido que la directiva merengue esperaba que tras el Mundial se retirara de su selección para centrase sólo en los partidos con la “Casa Blanca”.