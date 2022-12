Luis Suárez, un día antes de jugar con Ghana en Qatar: "No tengo que pedir perdón por el penal en 2010"

Este viernes Uruguay enfrentará a Ghana en la última fecha del Grupo H del Mundial Qatar 2022 y el partido es clave para su clasificación. Entre ambas selecciones se mantiene el recuerdo del Mundial Sudáfrica 2010 donde Luis Suárez evitó un gol de los africanos con la mano en su área. Posteriormente, Asamoah Gyan falló el penal.

Precisamente, fue el delantero quien recordó el momento. “No debo pedir perdón por aquello. El jugador de Ghana (Asamoah Gyan) fue el que erró el penalti tras mi mano. Si hubiera hecho una entrada, con roja, o hubiera lesionado a un jugador, quizás hubiera pedido perdón, pero no por la mano. No fue mi fallo. No fue mi responsabilidad tirar el penalti”, argumentó.

MUNDIAL CON UN “NIVEL FÍSICO MUY ALTO”

Sobre su estado físico, aclaró que no está al ritmo de muchos jugadores de otras selecciones y expresó que en la presente Copa del Mundo le parece más físico. Según dijo, no se encuentra ansioso por la necesidad de conseguir una victoria en en último partido del Grupo H.

“Quizá ya no tengo que tirarla larga y correr 30 metros. Eso lo pueden hacer Darwin o Maxi. Ahora, debo intentar jugar con inteligencia. Este Mundial tiene un nivel físico muy alto. No sé si voy a ser titular, pero debo dar la cara en momentos complicados, que son los que nos tocan vivir tras las dos primeras jornadas”, indicó.

“El uruguayo está acostumbrado a sufrir. Me molesta estar en esta situación porque tenemos calidad y jugadores para no estar así, pero el uruguayo siempre rinde en estas situaciones”, agregó.