'Canelo' Álvarez pide disculpas a Lionel Messi y a Argentina: “Hice comentarios que estuvieron fuera de lugar”

Saúl 'Canelo' Álvarez hizo una autocrítica sobre sus recientes declaraciones contra Lionel Messi. En los últimos días el boxeador oriundo de Guadalajara arremetió contra el astro argentino al señalar que hizo un desplante a la Selección de México por supuestamente patear la camiseta del 'Tri' durante las celebraciones por el triunfo de Argentina (2-0) en el Mundial de Qatar 2022.

"Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí", señaló el campeón mundial súper mediano y mejor boxeador libra por libra.

"Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final", agregó.

¿QUÉ LE DIJO CANELO ÁLVAREZ A MESSI?

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre (...) Así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México. No hablo del país, hablo de Messi por su ma*** que hizo””, escribió el pugilista.