Lionel Messi tras triunfo sobre México: "Hoy arrancaba otro Mundial para nosotros"

Durante la jornada de hoy durante la jornada 2 del C de Qatar 2022, la selección de Argentina venció por 2-0 a su similar de México con dos golazos del capitán Lionel Messi y Enzo Fernández. Tras el importante triunfo que los mantiene en la Copa del Mundo, el delantero del Paris Saint Germain se pronunció sobre la importante victoria que los mantiene con vida y con el sueño intacto para lograr la copa.

"Es un partido complicado para levantarse porque México es un equipo que juega bien y maneja bien la pelota. Tiene un buen técnico. En el segundo tiempo nos calmamos y después del gol empezamos a ser nosotros. Por el resultado, la euforia y la necesidad, pudimos acomodar el partido para nosotros", señaló el “10” argentino a la prensa.

"Nos costó mucho el primer partido. Es normal porque hay mucha presión, muchos jugaron su primer partido. No son excusas, pero no salimos como teníamos que salir. Fueron dos jugadas aisladas y perdimos el partido" agregó Leo.

En otro momento señaló: "Sabíamos que hoy había que ganar y arrancaba otro Mundial para nosotros. Lo pudimos hacer. El otro día se habló del tobillo y el tobillo no tenía nada. En toda la semana se dijo que no tenía nada, pero me lo doblé en el último minuto del partido. Entrené a la par del grupo y hablamos sobre lo que teníamos que hacer".

"No podemos bajar los brazos ahora, nosotros nos pusimos este objetivo. Tenemos todas finales, no podemos errar. Esperábamos la respuesta de la gente, cumplimos con la gente. Por suerte ganamos y así pudimos conseguir muchas cosas lindas" sentenció al finalizar su encuentro con la prensa.