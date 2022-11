Gabriel Costa renovó con Colo Colo y no llegará a Alianza, según prensa chilena

Su regreso al fútbol peruano estaría descartado. Gabriel Costa, de buen rendimiento en el balompié chileno, habría llegado a un acuerdo con Colo Colo por dos temporadas más, dejando de lado las ofertas que tenía de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, según la prensa de dicho país.

Según el medio "Dale Albo", especializado en noticias sobre el "Cacique", el volante uruguayo nacionalizado peruano cerró positivamente las negociaciones con el cuadro chileno para extender su vínculo contractual hasta el 2024.

En esta última temporada, el popular "Gabi" disputó 33 partidos con la camiseta del conjunto colocolino, 24 por el torneo chileno, el cual ganaron, 6 por Copa Libertadores, 2 por Copa Sudamericana y 1 por la Supercopa de Chile. Marcó un total de 11 goles y dio 8 asistencias.

"Mago" Valdivia respalda su continuidad

La renovación del también jugador de la Selección Peruana, se da en medio de opiniones divididas sobre su continuidad, pues hay quienes consideraban que lo mejor hubiese sido dejarlo partir para liberar una plaza más de extranjero y evitar el gasto de su elevado salario, sin embargo, Jorge "el mago" Valdivia, voz autorizada del "Cacique", respaldó su continuidad al considerarlo una pieza fundamental en el equipo.

“Creo que fue un jugador importante para la campaña de Colo Colo. Aguantó críticas, algunas justificadas, otras no tanto, pero fue un jugador que no se escondió. Para mí eso es fundamental, un jugador que no se esconda pese a las críticas”, dijo el ‘Mago’ en ‘Radio ADN’, donde participa como comentarista deportivo.