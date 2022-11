Cristiano Ronaldo rompe récord histórico al anotar en cinco mundiales diferentes

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador de la historia en anotar en cinco mundiales diferentes. Al minuto 63', 'el bicho' abrió el marcador con un gol de penal a media altura y puso en ventaja a Portugal sobre Ghana, en un partidazo que terminó en 3-2 a favor de los lusos.

El exjugador de Manchester United anotó en los mundiales del 2006, 2010, 2014, 2018 y ahora último en este 2022 en Qatar. Conoce a continuación los goles que Cristiano Ronaldo marcó durante estas ediciones:

-1 ante Irán en Alemania 2006

-1 ante Corea del Norte en Sudáfrica 2010

-1 ante Ghana en Brasil 2014

-3 ante España en Rusia 2018

-1 ante Marruecos en Rusia 2018

-1 ante Ghana en Qatar 2022

En la previa del debut en este quinto mundial, Cristiano Ronaldo manifestó que haría lo mejor que pueda, como siempre".

“Los récords vienen naturalmente. Yo no persigo los récords, los récords me persiguen a mí. Así que no necesito motivación extra ni nada de eso” fueron las palabras de CR7 en una entrevista para la FIFA.

"Los goles llegarán, naturalmente, como siempre. Lo más importante para mí es que mi equipo gane. Si no anoto ningún gol y el equipo gana, estoy bien con eso. Estoy muy tranquilo con eso”, agregó.