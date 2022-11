¿Vuelta en "U"?: Universitario y su ocurrente publicación que confirmaría el regreso de Calcaterra

¿El regreso del hijo pródigo?. A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes publicó un singular video que confirmaría el regreso de un viejo conocido de la casa: Horacio Calcaterra. El argentino nacionalizado peruano retornaría a Ate tras su abrupta salida de Sporting Cristal.

Mediante su cuenta de Twitter, los "cremas" subieron un video con fondo negro, donde se puede escuchar parte de la canción "10 años después" de Andrés Calamaro. Cabe precisar que, justamente, han pasado 10 años desde que "Calca" defendió la casaquilla crema, allá por el 2012.

Su salida de Cristal

Como se recuerda, Horacio Calcaterra anunció su salida del cuadro cervecero para sorpresa de muchos, luego que las negociaciones con la directiva no prosperaran. Ante esto, el presidente de SC, Joel Raffo, indicó que el club accedió a todas las peticiones de Horacio, sin embargo, fue el propio jugador quien decidió dar un paso al costado.

"Tuvimos tres reuniones, de manera bastante agradable, con condiciones que habíamos valorado, él tenía sus pretensiones, nosotros mejoramos la propuesta inicial para satisfacerlo y luego al final, acerca del plazo, nos pidió que fueran dos años de contrato. Se volvió a evaluar y se decidió acceder a ese pedido, el día lunes le manifesté que habíamos accedido a su pedido, hubo una aceptación, pero hoy (ayer) recibí una llamada y sorpresivamente me comunica que había tomado la decisión de no continuar en el equipo", indicó.

Calcaterra responde

No obstante, el jugador se pronunció tras las declaraciones del presidente cervecero e indicó que le pusieron una serie de condiciones para que puedan renovarle por 2 temporadas más, algo que no fue del agrado del jugador, quien dio por concluidas las negociaciones.

“Recién nos juntamos con Joel (Raffo) el 9 de noviembre. Esa charla no fue muy buena. No voy a contar detalles, pero no salí contento. Yo les planteé un panorama de mi parte y poner un poco de voluntad para poder quedarme y así bajar mis pretensiones, o sea bajar el contrato que tenía para tener la tranquilidad con mi familia para quedarme. Después de esa charla mandé un mensaje al presidente y le dije que si me cerraban dos años no tenía que pensarlo, me quedaba en el club”, dijo en entrevista para Campeonísimo de PBO.

“Y me llamaron el lunes diciendo que me daban esos dos años, pero lo segundo, tenía unas condiciones como partidos jugados y todas esas cosas. Tenía que cumplir una serie de objetivos, no era un contrato seguro. No nos pusimos de acuerdo y preferí dar un paso al costado. Yo sentía que no tenían interés por mí o no me habían dado esa confianza al ser capitán de Cristal”, sostuvo.