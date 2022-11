No tiene problemas físicos: Messi dice que llega en un gran momento al Mundial

En la víspera del debut de Argentina frente a Arabia Saudí, en la Copa del Mundo, Leo Messi ha asegurado que llega al Mundial de Catar 2022 en un gran momento. "Me siento bien físicamente. No tengo ningún problema", aseveró el atacante del París Saint Germain.

Asimismo, el capitán albiceleste reconoció que es un momento diferente en la temporada, con muchos menos partidos. "Me sentí bien, agarré ritmo y me sentí cómodo siempre (...) No hice nada especial, me cuidé cómo hice siempre en mi carrera", sostuvo.

En ese sentido, expresó su felicidad porque haya mucha gente que desee lo mismo que él. "Seguramente sea mi último Mundial, la última posibilidad de conseguir lo que todos queremos. Venimos de ganar y eso descomprime muchísimo", agregó.

SE MUESTRA ILUSIONADO

Leo Messi consideró que contra Arabia Saudí les espera "un partido difícil" y advirtió que está con muchas ganas e ilusionado. "Intentaremos hacer el mejor partido para arrancar con los tres puntos", concluyó.