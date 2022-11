Lewandowski: "Brasil, Argentina, España y Francia son los favoritos en Qatar 2022"

El capitán de la selección de Polonia, y actual estrella del FBC Barcelona, el delantero Robert Lewandowski, dio a conocer sus favoritos para quedarse con la copa en el mundial Qatar 2022.

"Esperamos comenzar con nota alta. México tratará de complicarnos el partido. Es un encuentro muy importante para nosotros. Somos conscientes del potencial que tienen nuestros rivales. No somos favoritos. Estoy seguro de que daremos nuestra mejor versión", aseguró a pocos días del debut de Polonia.

"No sé si será mi último Mundial. Pero me preparo como si fuera el último. Me siento bien físicamente, pero no solo influyen los factores deportivos", señaló el atacante de 34 años, que sabe bien que este sería su última copa mundial.

Sobre su favorito para quedarse con la gloria, el delantero polaco señaló: "Los equipos más fuertes son Brasil, Argentina, España y Francia. Esos son los favoritos".