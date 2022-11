Qatar 2022: jefe de seguridad del Mundial envía mensaje a la comunidad LGBTQ+

A pocos días de la celebración del Mundial Qatar 2022, la criminalización de la comunidad LGTBIQ+ en Qatar está recogida en su Código Penal, por lo que las "reglas y las normas" para la población, pero también para cualquiera de los aficionados que visiten el país, están claras, así lo dejo entrever el jefe de seguridad el evento, Abdullah Al Nasari.

Al Nasari aseveró durante unas declaraciones, que no se permitirán expresiones por parte de la comunidad LGBTQ+ en su país, por lo que no deben llegar a insultar a toda una sociedad. “Si quieres expresar tus puntos de vista sobre la causa LGBTI, hazlo en una sociedad donde sea aceptado. No vengan a insultar a toda una sociedad”, expresó.

Las relaciones sexuales consentidas entre hombres mayores de 16 años están penadas con hasta siete años de cárcel, según lo que estable la ley del país qatarí. Los mismos cargos también se aplican al sexo fuera del matrimonio, también conocido como “Zina”, que puede ser penado con siete años de cárcel.

EXPRESAN RECHAZO

La política de Qatar contra los derechos de las personas LGTBIQ+ ha sido una de las cuestiones y criticadas, más aún durante esta víspera del mundial. Las Organizaciones LGTBI de todas las latitudes condenaron desde el principio la decisión de celebrar en Qatar el torneo, considerando "intolerable" lo que tacharon de blanqueamiento.