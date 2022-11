Cristiano Ronaldo: "Me retiraría del fútbol si Portugal gana el Mundial"

Pensando en lo que se viene a futuro. Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más destacados a nivel mundial habló sobre su participación en Qatar 2022, el último de su carrera profesional, y de su posible retiro en un futuro cercano.

En una entrevista para el diario "The Sun", el astro portugués reveló que dentro de sus planes está el continuar en la elite del fútbol durante 2 o 3 años más, sin embargo, consideraría adelantar su despedida si la selección de Portugal logra coronarse campeón del mundo.

"Creo que voy a tener una gran Copa del Mundo. Estoy listo, física y mentalmente. Me retiraría si Portugal gana el Mundial [...] Quiero jugar dos o tres años más. Así que 2 o 3 años como máximo. Quiero terminar a los 40. Creo que los 40 serán una buena edad, pero no lo sé, no conozco el futuro", expresó.

Sobre Manchester United

Asimismo, al ser consultado sobre su regreso a Old Trafford, El delantero de 37 años evitó dar detalles sobre su futuro después de Qatar 2022, ya que se encuentra enfocado en realizar una buena presentación con los "lusos".

"Es difícil de decir ahora mismo, es porque, nosotros, mi estado de ánimo es ahora mismo con la Copa del Mundo. Probablemente sea mi último Mundial, por supuesto, mi quinto Mundial. No sé lo que va a pasar después del Mundial, pero como les dije antes, y lo volveré a decir, los aficionados estarán siempre en mi corazón", sostuvo.