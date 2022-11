Cristiano Ronaldo habla por primera vez sobre la muerte de su bebé

Todos hablan de él, de sus millones, de su talento para tratar al balón y sus lujos, siempre dando la imagen de tenerlo todo en la vida, pero muchos se olvidan que también es humano y la felicidad nunca es completa.

Fue el 18 de abril de 2022 para Cristiano Ronaldo, uno de sus días más tristes y oscuros, vividos junto a pareja Georgina Rodríguez, cuando uno sus mellizos que estaba a punto de nacer falleció.

Han pasado algunos meses y CR7 habló por primera vez de ese duro momento en una entrevista con el periodista Piers Morgan, que saldrá el pronto en la televisión del Reino Unido.

“Fue probablemente el peor momento que tuve que pasar en mi vida desde la muerte de mi padre. Tú sabes, cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal. Luego tienes ese problema y es difícil. Como seres humanos que somos Georgina y yo hemos pasado momentos muy duros porque no podíamos entender por qué nos pasó a nosotros. Para ser honesto, fue muy difícil entender lo que estaba pasando en ese período de nuestra vida”, expresó con mucha tristeza el delantero portugués.

En otro momento agregó que el sentimiento de tristeza de Cristiano también se entremezcló con el nacimiento de su otra hija melliza.

“Nunca me había sentido triste y feliz al mismo tiempo, lo he tratado de explicar a mi familia y amigos cercanos. No sabes si llorar o sonreír, porque es algo a lo que no sabes cómo reaccionar. No sabes qué hacer, para ser honesto”, manifestó muy emocionado.