Se queda en Matute: Yordi Vílchez renovó por 2 años más con Alianza Lima

Le ponen candado. Yordi Vílchez, uno de los pilares en la línea defensiva de Alianza Lima y, para muchos, el mejor jugador "blanquiazul" del torneo, reveló que extendió su vínculo contractual por dos temporadas más con los "íntimos".

En diálogo con GOLPERÚ, el exjugador de Juan Aurich y Deportivo Municipal indicó que renovó con los blanquiazules, tras la victoria en Matute por 2-0 ante Binacional, por la fecha 17 de la Liga 1.

"Renové por dos temporadas más. En el partido con Binacional renové, siempre dije que solo era cuestión de ponerse de acuerdo y lo firmamos rapidito", detalló.

Sobre la Selección Peruana

Asimismo, Vílchez Cienfuegos se pronunció sobre si no convocatoria a la Selección Peruana para los amistosos ante Paraguay y Bolivia. El defensa central aseguró que seguirá trabajando duro para ser considerado por el estratega Juan Reynoso.

"Soy consciente de la competencia que hay, los que están ahora están afuera. Yo seguiré trabajando hasta que me toque la oportunidad. Obviamente me hubiese gustado pero me queda que tengo que seguir trabajando y si tengo que trabajar un poco más lo voy a hacer", finalizó.