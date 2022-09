Roger Federer anunció su retiro: Copa Laver será su último torneo profesional de tenis

Llegó el adiós. El ‘reloj suizo’ Roger Federer, reconocido por su gran precisión en el juego, anunció su retiro del tenis profesional a sus 41 años, luego de que participe en la Copa Laver que se jugará en Londres la siguiente semana.

“Seguiré jugando al tenis en el futuro, seguro, pero no más en torneos del Grand Slam o en el circuito”, escribió el tenista en sus redes sociales, luego que no jugara desde su eliminación en cuartos de final de Wimbledon en el 2021, por sus problemas de rodilla.

EMOTIVO MENSAJE A SUS SEGUIDORES

Federer anunció su retiro por medio de un emotivo mensaje en sus redes sociales, que revela cuánto se siente agradecido por lo que el tenis profesional le ha otorgado, pero que ahora debe dejar. “Se me concedió un don para jugar al tenis y lo he elevado a un nivel que no habría podido nunca imaginar y durante mucho más tiempo de lo que yo pensaba que era posible”, escribió el deportista suizo.

Se consideró una de las “personas más afortunadas del mundo”, y aunque esta es “una decisión agridulce”, dijo que hay mucho por celebrar también.

GRANDES LOGROS

Roger Federer acumuló 20 Grand Slams, dos medallas olímpicas, 1,526 partidos jugados y 1,251 victorias en 24 años de trayectoria. El suizo se retira por la puerta grande, como uno de los mejores tenistas de toda la historia.

Con información de Andina y La Voz de Galicia.