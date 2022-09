Byron Castillo: abogado de futbolista indica que audio presentado por Chile ya fue descartado

Andrés Holguín, abogado del seleccionado ecuatoriano Byron Castillo, aseguró que no tiene efecto el audio que ha usado Chile a modo de prueba para eliminar a Ecuador del Mundial Qatar 2022, en el cual el futbolista confiesa que es colombiano, pues indica que es una pieza que ya ha sido descartada en el proceso.



"El audio que está circulando no es nada nuevo. Además, un juez constitucional no lo consideró como prueba ya que no se podía certificar que era de Castillo", señaló el letrado para una radio de Quito.



Asimismo, el abogado del jugador agregó que "en el proceso de la FIFA este audio no puede presentarse como prueba, ya que no fue presentado en primera instancia y tampoco en la apelación, esto no afecta en nada".

Por último, Holguín dejó en claro que el futbolista no se presentará a la audiencia convocada por la FIFA para el próximo 15 de septiembre: "El día jueves nosotros no nos vamos a presentar, ni Byron ni yo, ni nadie en nombre del jugador. Nunca fuimos parte del proceso legal, por eso no nos vamos a presentar, la idea es tomar nuestras declaraciones para seguir con este show mediático con el que buscan distraer que quedaron afuera del Mundial", enfatizó.

AUDIO FILTRADO

En el audio que publicó el medio británico Daily Mail, se puedo escuchar a Castillo, o alguien que se hace pasar por él, confesando que llegó a Ecuador desde Tumaco, Colombia, para probar suerte en el fútbol. En su nuevo país le habrían falsificado los papeles para que su nacionalidad sea ecuatoriana, además de cambiarle su año de nacimiento original, de 1995 a 1998.

El tabloide también afirmó que la FEF había determinado en 2019 que eñ defensa del club León de México era ciudadano ecuatoriano, aunque luego el periódico inglés aseguró que Castillo "admitió utilizar un pasaporte falso y la Federación ecuatoriana lo ocultó".