Hernán Barcos sobre Jefferson Farfán: "No se si estará o no en el clásico"

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, se pronunció tras el empato con sabor a derrota que consiguieron durante su visita al UTC de Cajamarca, el último fin de semana por la fecha 9 del Torneo Clausura Liga 1.

En declaraciones para los medios, el "Pirata" expresó su profundo malestar por no conseguir los tres puntos en el Estadio Héroes de San Ramón: "Este empate molesta por cómo se dieron las cosas en el partido. Alianza siempre fue protagonista en el juego y se nos escaparon puntos importantes, seguramente, difíciles de digerir, pero tenemos que seguir trabajando", dijo a su llegada a la capital.

Sobre Jefferson Farfán

Asimismo, el artillero argentino reveló que en tienda "íntima" aún no se sabe si Jefferson Farfán podrá estar apto para el clásico ante Universitario de Deportes este domingo a las 3:30 pm en Matute.

"Aún no ha podido entrenar con nosotros y no sé si estará o no en el clásico; pienso que eso depende más del cuerpo técnico y no tanto de los jugadores", manifestó.

Finalmente, el exjugador de la Selección Argentina espera que el equipo pueda dar vuelta a la página consiguiendo una victoria este fin de semana ante el eterno rival: "Como siempre ha sucedido, este domingo vamos a tener el apoyo de toda nuestra gente y los clásicos siempre hay que ganarlos como sea", dijo.