Hernán Barcos sobre renovación con Alianza Lima: "Todavía no me han dicho nada"

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, se pronunció sobre las posibilidades de renovar su vínculo con el cuadro blanquiazul, club al cual llegó el año pasado y salieron campeones de la liga 1, siendo el "pirata" el mejor jugador extranjero de la temporada pasada.

Durante la inauguración de una cancha de fútbol en el Asentamiento Humano 15 de enero, de San Juan de Lurigancho, el artillero argentino, cuyo contrato vence en diciembre, reveló que en Alianza aún no le han hablado para extender su vínculo.

"Yo tengo contrato hasta diciembre, todavía no me han dicho nada, yo he hablado ya para ver el tema de la renovación pero no he tenido respuesta, así que veremos qué pasa. No depende exclusivamente de mí sino del club", señaló.

Sobre partido contra Huancayo

Sobre el partido del fin de semana ante el "Rojo Matador", el "9" blanquiazul alegó que están completamente enfocados en el encuentro y confían en sacar un resultado positivo.

"Trabajamos para llegar de la mejor forma el domingo, lo hemos hecho bien. Tuvimos casi tres semanas para prepararnos y llegaremos al cien por ciento y con todos los jugadores a disposición", dijo.