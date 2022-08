Carlos Zambrano: "No estoy de acuerdo, me la estoy llevando gratis"

Carlos Zambrano habló de la polémica pelea que tuvo con Darío Benedetto en el vestuario de Boca Juniors frente a Racing Club. El futbolista mostró su inconformidad con la sanción de dos partidos que le aplicó la dirigencia de Boca Juniors por la discusión con Darío Benedetto. El jugador de la Selección Peruana no fue considerado ante Rosario Central y tampoco estará contra Defensa y Justicia el fin de semana.

"No estoy de acuerdo ya que me la estoy llevando gratis. No hice nada. Estoy incómodo, pero solo queda aceptarlo "Fue un 'guantazo', no me lo esperaba. Mis compañeros en Boca nos agarraron de inmediato. Luego, Benedetto me pidió disculpas. Me contuve", indicó el zaguero central de la blanquirroja.

En tanto, Carlos Zambrano trató de ponerle paños fríos a la situación que ocurrió el pasado domingo. Espera que este episodio quede en el olvido rápidamente.

"La verdad que no ha sido nada grave. Solo fue una hinchazón. No soy mucho de ver lo que se publica en Argentina. Prefiero estar tranquilo. No sé qué se ha comentado", mencionó.

LA POSTURA DEL CLUB

El último lunes, el vicepresidente y exjugador del club, Juan Román Riquelme, se manifestó por la gresca entre dos de sus jugadores. "Le faltaron el respeto al hincha. Cruzaron la línea, están buscando que los insulten. Esto no es boxeo. Los futbolistas tienen que tener hermandad", añadió.