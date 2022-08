Hermano de Renato Tapia dejó irónico mensaje en foto de Juan Reynoso

Juan Reynoso ya es el técnico oficial de la Selección Peruana, luego que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) lo presentara ayer en una conferencia de prensa a la que Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas estuvieron presentes. Sin embargo, su inclusión ha generado diversas reacciones de los hinchas y algunos personajes relacionados al fútbol.

Pero fue la foto que muestra a Reynoso agarrando la camiseta 'bicolor' junto a los embajadores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) (Percy Olivares, Roberto Palacios, Juan Jayo, Miguel Rebosio y Waldir Sáenz) la que generó un mensaje irónico del hermano de Renato Tapia.

“El que no conoce su historia…” colocó en su Twitter Luis Tapia, haciendo alusión a la conocida frase “quien no conoce su historia está condenado a repetirla”, cabe destacar que los futbolistas que aparecen en la foto no lograron clasificar a la Selección Peruana en su época.

¿CUÁNDO DEBUTARÁ REYNOSO?

Este mes de setiembre Reynoso dirigirá a la Selección para un amistoso frente al combinado de México, correspondiente a una fecha FIFA. Por otro lado, durante la conferencia de prensa donde se presentó de manera oficial al nuevo DT, el ‘ajedrecista’ no le cerró las puertas a Guerrero y a Farfán para seguir en la Blanquirroja: “Lo que marca si eres convocado o no, no es tu edad, es tu presente”, dijo el DT en referencia a ambos jugadores.

Con información de La República.