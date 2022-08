¡Listo para el reto! Juan Reynoso posó por primera vez como entrenador de la selección peruana

Listo para el reto. El flamante director técnico Juan Reynoso fue presentado esta mañana oficialmente como entrenador de la selección peruana de fútbol. El popular Cabezón asumirá las riendas para llevar a la bicolor a un nuevo mundial.

En sus primeras palabras, se mostró agradecido tras la reunión previa a la conferencia de prensa que sostuvo con Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas, y se le vio posando con la camiseta blanquirroja. Al respecto, señaló ser consciente de no ser el agrado de la hinchada.

“Sé que no todos están de acuerdo con mi llegada. Tengo la intención de colaborar en todo sentido en la selección, pero me interesa aún más trabajar en menores. Es lo que más me mueve. Esto no es de una sola persona. Siento que falta creer en el fútbol”, expresó Reynoso en sus primeras palabras para FPF Play.

Acto seguido, agradeció por el sueño hecho realidad y aseguró confiar en el talento peruano.

“En este país hay mucho talento. No hacen falta herramientas para volver a momentos como en los 70 y 80. Estoy agradecido junto a mi familia. Es un sueño de vida. Ahora empiezan los hechos más que las palabras. Tienen en mí a alguien en quien confiar”, manifestó.