Cueva despide a Ricardo Gareca: será difícil "no poder correr a abrazarlo para gritar juntos un gol"

Ya han pasado varios días desde la última conferencia de prensa que convocó Ricardo Gareca para despedirse de la afición peruana y la Selección, sin embargo, su partida aún ha dejado tristeza en muchos corazones.

Christian Cueva es uno de los más afectados con la partida del ‘Tigre’, así lo dejó ver en uno de sus últimos mensajes que compartió en sus redes sociales despidiendo al DT argentino. “Feliz día a mi amado PERÚ y mi profundo agradecimiento a la persona que, sin ser peruano, confío en mí. Gracias totales profesor RICARDO ALBERTO GARECA NARDI. Dios le bendiga siempre”, escribió en su Instagram el popular ‘aladino’.

ASÍ RECORDÓ CUEVA AL QUERIDO ‘PROFE GARECA’

Más adelante, el mediocampista recordó pasajes del 2015, cuando aún estaba en Alianza Lima y Gareca lo convocó a la Selección Peruana, llevándolo a la Copa América y destacó en el once ideal del torneo.

“Su confianza fue el impulso para creernos capaces. Eso y más hizo él, y sé que la mejor señal de gratitud por ello y por unir al país como nunca antes será seguir mejorando sin perder la esencia.

No va a ser fácil girar la cabeza y no verlo en el banco o no poder correr a abrazarlo para gritar juntos un gol en señal de gratitud, pero él nos preparó para eso, como los padres te preparan para vivir solo”, escribió el jugador.

Con información de RPP.