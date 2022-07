“CR7 no es bienvenido”, así reaccionaron hinchas de Atlético de Madrid ante posible fichaje del crack

Cristiano Ronaldo no sería bien recibido en el Atlético de Madrid, así lo han dejado claro los hinchas del club deportivo pues mostraron en alto una banderola con el mensaje “CR7 no es bienvenido”, tras conocerse las intensiones de que el astro luso fiche con el club español.

Parte de esta rivalidad se debería al pasado de Ronaldo en el Real Madrid, pero, además, el equipo rojiblanco cuenta con algo que quiere CR7, que es jugar en la próxima Champions League, ya que su equipo, el Manchester United, no pudo clasificar.

El astro luso cuenta con el mayor récord como goleador histórico del torneo, pero no jugarlo podría reducir la poca ventaja a favor que tiene sobre su más cercano competidor, Lionel Messi.

REACCIÓN DE RONALDO

Ante la negativa de los hinchas a no querer recibir a Cristiano Ronaldo, la respuesta del jugador no se hizo esperar. El crack portugués respondió con cuatro emojis de risa una foto en la que se ve la pancarta gigante de los hinchas del Atlético de Madrid con el mensaje “CR7 no es bienvenido”.

Con información de RPP.