Peruana de 14 años rompe récord de 100 metro planos en España

Espectacular. Cayetana Chirinos, considerada la gran promesa del atletismo nacional, logró un resultado resonante en el Campeonato de España Sub 16 al Aire Libre, que se celebra en la ciudad de Avilés, al imponerse en los 100 metros planos con un tiempo de 12.02 segundos, nuevo récord de la competición española y nuevo récord nacional peruano sub 18.

La atleta de solo 14 años, que corre defendiendo los colores del Club Deportivo Méliz Sport, confirmó sus enormes progresos en la prueba reina de la velocidad, pues solo hace algunos unos días había ganado el oro en el Campeonato Nacional Sub 20 disputado en la Videna, con un crono de 12.09, en ese momento nuevo récord nacional sub 18 de 100 metros.

Pero Cayetana es realmente un prodigio de superación constante y lo demostró esta vez en un evento que reunió a las 32 mejores velocistas sub 16 de España. Desde un inicio, la peruana pisó fuerte sobre la pista y ganó tanto su serie de eliminatorias (12.19) como la de semifinales (12.16), actuaciones que precedieron a su espectacular presentación en la final.

Todo esto habla a las claras del nivel alcanzado por una joven que no deja de conseguir grandes resultados, como lo demostró en setiembre del año pasado con la medalla de plata en los 100 metros planos del Mundial Escolar Sub 15 de Serbia o, en marzo pasado, cuando se quedó con la presea de oro en el Campeonato Sub 16 de España en Pista Cubierta, en la prueba de salto largo.

La peruana, que a inicios de julio también había ganado el oro en salto largo en el Nacional Sub 20 realizado en la Videna, tenía como gran objetivo volver a subir a lo más alto del podio en España. En Avilés, ante el asombro de propios y extraños, cumplió lo que se había propuesto con una actuación brillante que, por si fuera poco, le valió dos nuevos récords para su palmarés. Simplemente, notable.