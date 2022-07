El regreso del "Depredador": Avaí oficializó a Paolo Guerrero como su nuevo fichaje

¡Está de vuelta! Tras un largo periodo de ausencia debido a una lesión a la rodilla, Paolo Guerrero volverá a la actividad profesional. El delantero peruano se convirtió en la nueva incorporación del Avaí Futebol Clube, del Brasileirao.

Mediante sus redes sociales, "El León de al Isla", presentó al "Depredador" con un singular video mostrando la preparación de nuestro plato bandera, el ceviche. “Cómo preparar un verdadero ceviche”, se lee en la descripción del video, donde Guerrero aparece al final para decir "Ahora soy del ‘León’”.

De esta forma, el exjugador de Bayern Múnich y Hamburgo iniciará una nueva etapa en el fútbol "carioca". Anteriormente defendió las casaquillas del Corinthians, Flamengo e Inter de Porto Alegre, de éste último se desvinculó el año pasado para enfocarse en el tratamiento de su lesión.

Sobre exámenes médicos

No obstante, no todo sería positivo para el artillero peruano, pues el médico del Avaí, Luis Fernando Funchal, expresó su preocupación sobre el estado físico del "9". No obstante, indicó que con un buen trabajo podría ponerse en óptimas condiciones.

“Tengo una pequeña preocupación, pero creo que puede hacer un buen trabajo y mantener la calidad deportiva, todo esto con pequeños cuidados. Pienso que de todas formas será contratado [...] Solo al final del día podré dar mi opinión final, pero le voy a indicar al entrenador algunas observaciones, puesto que no es posible hacer todos los juegos completos", dijo.