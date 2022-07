Carrillo: "Puedo confirmar que retiro de Cueva es falso, el país está delante de cualquier DT"

El jugador de la selección peruana, André Carrillo, ofreció una entrevista al periodista Eddie Fleischman para su programa Full Deporte en donde abordó varios temas, entre ellos, la supuesta renuncia a la bicolor de su compañero Christian Cueva, tras la no renovación del director técnico Ricardo Gareca.

"Leí esa noticia sobre Christian (Cueva), pero sin hablar con él, puedo casi confirmar que es totalmente falso (su retiro). No creo que porque no continuó Gareca, los jugadores van a dar un paso al costado. Si lo hacen será porque no querrán venir más o quieren un tiempo libre, pero porque sale un técnico, no. Creo que el país está delante de cualquier DT o jugador", expresó.

Al respecto, señaló que la noticia de la no continuidad del Tigre Gareca, luego de la conferencia de prensa, no le causó asombro puesto que su desvinculación al mando del Equipo de Todos se conocía hace unos días y sostuvo "que en el fútbol esas cosas suelen pasar".

"Me ha pasado con muchos técnicos. El profe es un personaje querido después de todo lo que confió. Claramente el pueblo no está contento con esta decisión, pero son decisiones que tiene que tomar la cabeza", añadió.

QUIERE SEGUIR

El atacante nacional también expresó su anhelo de seguir contribuyendo en su juego con la selección peruana para alcanzar una nueva clasificación en la próxima Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

"Quiero continuar y estoy seguro que todos los jugadores lo harán. La vida sigue. Hay técnicos que me han amado el doble que Gareca y he tenido que seguir", apuntó.