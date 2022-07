Farfán dedica emotivas palabras de despedida a Gareca: "El Perú es y siempre será su casa"

El delantero de Alianza Lima, Jefferson Farfán, utilizó sus redes sociales para dedicar unas palabras de agradecimiento al estratega argentino, Ricardo Gareca, quien este martes brindó una última conferencia de despedida en nuestro país tras no renovar con la FPF.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, el atacante nacional despidió al "Tigre" con una foto de ambos, el cual iba acompañado de un extenso pronunciamiento sobre el gran trabajo de Gareca al mando de la "bicolor" y agradeciéndole por concretar el sueño de volver al mundial tras 36 largos años de espera.

"15 de noviembre del 2017. Una fecha inolvidable para el Perú, clasificamos a Rusia después de no haber estado en los mundiales por 36 años. En lo personal una fecha súper especial por lo que sentí esa noche y todo lo que vivimos alrededor, tanto así que es imposible de describirlo completamente. Solo sé, que el haberlo vivido no se me borrará nunca. Sentí a todo el Perú unido, sentí al Perú empujando por un mismo objetivo, sentí al Perú entero festejando por tremendo acontecimiento que se logró", se lee en la publicación.

Oportunidad de volver a la selección

Asimismo, la "foquita" expresó su agradecimiento al ex entrenador de Universitario de Deportes y Vélez Sarsfield por permitirle regresar a la Selección Peruana y formar parte del grupo que consiguió la tan ansiada clasificación a Rusia 2018.

"En lo personal solo reitero mi aprecio y admiración por usted, quien me dio la oportunidad de volver a la Selección y ser parte de una familia hermosa que se ha matado siempre por darle alegrías a nuestro país. El Perú es y siempre será su casa", finaliza.