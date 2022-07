Si no se quedaba Gareca, él también se iba: Christian Cueva habría renunciado a la Selección Peruana

De acuerdo a Radio Ovación, el popular “Aladino” le advirtió al presidente de la FPF, Agustín Lozano, que no iba a continuar en el conjunto nacional si no hacía un esfuerzo por retener al "Tigre".

En medio de la conferencia de despedida de Ricardo Gareca y su comando técnico, se supo que Christian Cueva habría renunciado a la selección peruana después de las negociaciones fallidas entre el “Tigre” y los altos mandos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

De acuerdo al programa “Pitazo final” de Radio Ovación, el popular “Aladino” ya no estaría en la escuadra nacional. “Christian Cueva no continúa más a la Selección Peruana si es que Lozano no hacía el intento”, revelaron.

Asimismo, se resaltaron el '10' de la blanquirroja le habría dicho al presidente de la FPF, Agustín Lozano, que no iba a estar más con el grupo de la selección si no veía un esfuerzo de su parte por retener a estratega argentino. "Cueva le habría dicho a Lozano que no continúa más si no ve un esfuerzo de su parte por retener a Ricardo Gareca", explicaron.

Sin embargo, todavía no se ha dado a conocer algún pronunciamiento oficial por parte del jugador del Al-Fateh, y se espera que en las próximas horas pueda aclarar sobre la información revelada.