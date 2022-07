Lapadula se despidió de Gareca: “Me siento afortunado de estar en la selección gracias a ti”

A través de un emotivo mensaje, el querido “Lapagol” no solo agradeció, sino también recordó cómo empezó su historia junto a la bicolor gracias al 'Tigre'.

Ricardo Gareca ya no está más en la Selección Peruana, tras no llegar a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para renovar su vínculo. Algunos de los futbolistas de la escuadra nacional empezaron a despedirse, entre ellos Gianluca Lapadula. A través de un emotivo mensaje, el delantero ítalo-peruano no solo agradeció, sino también recordó cómo empezó su historia junto a la bicolor gracias al 'Tigre'.

"Si hoy me siento afortunado por ser parte de la hermosa familia de la selección peruana es en gran medida gracias a ti. Viniste personalmente a Italia y me recibiste con los brazos abiertos en el Perú cuando me uní a la blanquirroja", expresó en su cuenta de Instragram.

La primera vez que Gareca y Lapadula se conocieron fue en el 2016, cuando el DT argentino viajó hasta Italia para convencer al delantero que se una a la bicolor. Aunque la respuesta inicial fue negativa, el entrenador le abrió las puertas cuando 'Lapagol' decidió por fin jugar por la blanquirroja.

"Antes de descubrir el gran entrenador que eres, debo decir que siempre vi en ti una gran persona. Gracias por cada consejo que me diste y por cada palabra que me has dedicado. ¡Con gran afecto, agradezco también a todo el comando técnico que siempre nos apoyó tanto! ¡Gracias totales, Profe!", culminó “El Bambino de los Andes”.