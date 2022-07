Ricardo Gareca dejaría la selección peruana, asegura el periodista argentino Martín Liberman

¡Ya no va! Ricardo Gareca ya no sería el director técnico de la selección peruana y le dirá no a la propuesta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), así lo aseguró el periodista argentino Martín Liberman en su programa en ESPN.

Liberman afirmó que el reemplazo del "Tigre Gareca" sería Sebastián Beccacece, actual director técnico de Defensa y Justicia.

Ricardo Gareca se reunió hace unos días con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, y conversaron sobre el trabajo que se debe llevar a nivel de selecciones (juveniles hasta la mayor). Esta reunión habría terminado buenas sensaciones y la respuesta final la daría antes de la quincena de julio.