Carlos Compagnucci, nuevo DT de Universitario: "La idea será protagonizar los partidos"

Tras varias idas y vueltas, Universitario de Deportes presentó entre bombos y platillos a su nuevo director técnico, el argentino Carlos Compagnucci, quien regresa a nuestro país luego de 17 años, cuando dirigió, también a la "U", en el año 2005.

Durante su presentación junto a su comando técnico, el director deportivo Manuel Barreto, y el administrador Jean Ferrari, el estratega argentino brindó algunas palabras y confesó sentirse emocionado de retornar a tienda crema.

"Estoy muy agradecido con la institución, Manuel y Jean, por haber confiado en mí para este proyecto y volver a Universitario [...] Han pasado algunos años y el club cambió mucho [...] Me sorprendió el predio de entrenamiento, antes no podíamos quedarnos. Es otro club, la misma pasión, pero es otro club", indicó.

Asimismo, Compagnucci habló de su propuesta de juego y espera poder hacer de Universitario, un equipo que tome la iniciativa en el terreno de juego. “Nadie puede discutir que el resultado es importante y más en un club grande, eso es claro, sobre todo la exigencia que demanda las instituciones. La idea será protagonizar los partidos”.

Respalda a Valera

El exentrenador de Vélez Sarsfield y Guaraní también se pronunció sobre el duro momento que atraviesa el goleador "crema", Alex Valera, tras fallar desde los 12 pasos en la tanda de penaltis de la derrota ante Australia, resultado que nos dejó sin mundial.

“No he hablado aún con Alex, pero me generó mucha alegría por la valentía de ir a patear el penal en una situación definitoria. Siempre valoro la intensión, a veces la ejecución no puede ser buena”, manifestó.