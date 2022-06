Florentino Pérez sobre frustrada llegada de Mbappé a Real Madrid: “No me traicionó"

Kylian Mbappé le había dado la palabra a Real Madrid para ser el nuevo fichaje; no obstante, en una decisión que causó sorpresa a muchos, desistió de la propuesta y renovó contrato con PSG. Esta decisión generó malestar en los hinchas merengues, incluido el presidente de la institución, Florentino Pérez, que volvió a referirse del tema, en una entrevista en El Chiringuito.

“No me traicionó. Su sueño era jugar en el Real Madrid, quisimos hacerlo el pasado agosto y no le dejaron salir, el siguió diciendo que quería jugar en el Madrid y como quince días antes cambió la situación. Por un lado, por una presión política y; por otro lado, económica”, explicó el mandamás del club español.

Pérez continuó dando su versión de los sucedido con Mbappé: “Sintió un bloqueo y debió salir por lo que más fácil vio para desbloquear. A nosotros nos transmitían que cambió. Él no quiso hacer un acto de patrocinio conjunto, a mí me chocó, el fútbol es un deporte colectivo, no hay nadie que pueda ser distinto. Y una serie de cosas, que le había ofrecido ser el líder de la gestión del club... Y dijimos ‘Este no es el Mbappé que yo quería traer, es otro, que ha debido cambiar de sueño’”.

El presidente de Real Madrid, asimismo, se mostró sorprendido por el llamado del presidente de Francia a Mbappé y mencionó a Zidane y Benzema como ejemplos de éxito en el club.

“Es muy joven, la presión nos afecta a todos, le llama el presidente de la República, a un chaval le afecta, aunque no tiene mucho sentido que le llame el presidente de Francia, hay más clubes allí, el presidente querrá que prospere, pero podrá prosperar en un equipo o en otro. Zidane vino al Madrid, Benzema es un grande.... No sé por qué pasan esas cosas”, dijo.