Selección Peruana: Gareca y Juan Carlos Oblitas se reunirán la próxima semana para definir continuidad

El último lunes 13 de junio, el contrato de Ricardo Gareca para seguir siendo el DT de la Selección Peruana finalizó, tras la dolorosa derrota por penales ante Australia y ahora se deberá definir su continuidad. El exfutbolista de Boca Juniors por ahora ha decidido no hablar del tema, aunque muchos comentaristas deportivos que estuvieron presentes en Doha aseguran que su despedida sería definitiva.

Sin embargo, hay personajes con la capacidad de convencerlo de quedarse, y el principal es Juan Carlos Oblitas: quien lo trajo en el 2015 y fue el encargado de que su contrato se extienda hasta la semana pasada. Ambos se reunirán a fines de la próxima semana para finiquitar el tema y saber si Gareca se quedará o no en suelo peruano. “Yo le renovaría a Ricardo Gareca, así no clasifiquemos al mundial de qatar 2022″, comentó el “Ciego” Oblitas en una entrevista.

El “Tigre” fue el encargado de devolver al Perú a un mundial tras 36 años. Además, también fue capaz de llevar a la escuadra nacional a una final de Copa América en el 2019. Logró victorias memorables en lugares que nunca en la historia se había ganado o luego de muchos años la Blanquirroja no conseguía un triunfo, como celebrar en Quito o Barranquilla en Eliminatorias Sudamericanas.

Otro punto a resaltar, es que la selección nacional tiene planificado partidos para la fecha FIFA de septiembre y deberá empezar a trabajar en ellos con o sin el técnico argentino.

REUNIÓN CON LOZANO

En esa misma línea, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se refirió a la continuidad del estratega argentino en la Selección Peruana y confirmó que también sostendrá una reunión con él y su junta directiva. La idea es que se quede por cuatro años más en la Bicolor.

“No hemos conversado sobre eso (la renovación de su contrato), nosotros estamos muy agradecidos de Ricardo, su comando técnico. No hemos hablado para nada y creo que estos días sí van a ser de mucho diálogo. Vamos a tener una reunión con mi junta directiva, con él también seguro y con todos los que integran la familia de la dirigencia del comando técnico. Nosotros no tenemos ningún plan B, mientras tengamos pendiente la conversación con el profesor Ricardo, no hay ningún plan adicional”, comentó la máxima autoridad de la FPF.