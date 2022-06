Advíncula anuncia su retiro de la Selección tras derrota ante Australia: "hasta aquí llegué"

El lateral derecho de la Selección Peruana, Luis Advíncula, se pronunció en sus redes sociales tras quedar fuera del mundial Qatar 2022 perdiendo el repechaje ante Australia por la tanda de penales. El popular "Lucho" anunció su retiro de la "bicolor" tras esta amarga derrota.

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, el jugador de Boca Juniors expresó su profundo lamento por no conseguir la tan ansiada clasificación y confesó que, tras este duro golpe, no le quedan más energías para seguir defendiendo los colores de la Selección.

"Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección, no creo que tenga fuerzas para levantarme [...]", publicó.

Tanda de penales

Cabe recordar que le profundo lamento de Advíncula, se debe a que fue el primero en fallar desde los 12 pasos. Perú llevaba una ventaja en la definición por penales gracias a una atajada de Pedro Gallese, lamentablemente, "Lucho" y Valera no pudieron definir.