Martín Liberman: “Es lógico que Perú es mejor equipo, pero no se puede subestimar al rival"

Frente al encuentro más esperado entre Perú y Australia por el repechaje para el Mundial de Qatar 2022, el periodista deportivo argentino Martín Liberman habló sobre las expectativas que tiene para el equipo de Ricardo Gareca.

“Todos sabemos que Perú parece, a priori, más equipo que Australia. Perú viene de vencer a Australia en el último Mundial, pero esto no es sinónimo de nada, no viene de la mano de una victoria, pero ojalá así fuera”, señaló en su última videocolumna, publicada este domingo.

Habla de Zambrano y Advíncula

Del mismo modo, el hombre de prensa se dio tiempo de hacer un breve análisis sobre las líneas que presentará la blanquirroja ante los “Socceroos”, donde no se olvidó de nadie: “creo que encontró Gareca en Lapadula al nuevo “Guerrero”, el delantero en el cual confiar, que Cueva se hizo más jugador en estos cuatro años, que Carrillo que ya le hizo goles a Australia, está sólido”.

También agregó: “a mí me gusta mucho Tapia, juega un fenómeno Yotún, juegan muy bien los centrales. Yo soy muy crítico se Zambrano, pero en la selección peruana es otro jugador, y Advíncula en los últimos tiempos repuntó. Creo que hay con qué soñar, y esto no es una cuestión de esperanza y de fe, el fútbol es una cuestión de capacidad”.

¿Qué opina del rival de Perú?

Por otra parte, Liberman recomendó a los hinchas peruanos no confiarse contra Australia. “Es lógico que Perú sea favorito, porque Perú es mejor equipo, tiene una historia diferente, porque tuvo que jugar eliminatorias mucho más complejas, porque consiguió su plaza para el repechaje mucho antes.

Sin embargo, aclaró que "no se puede subestimar al rival, que tiene un técnico (Graham Arnold) que fue un delantero importante para su país, que dirigió en el fútbol de Europa. No se puede soslayar a este equipo, porque nadie juega cuatro mundiales consecutivos de casualidad”, advirtió.

Como recordamos, Australia viene de ganarle el derecho al repechaje a Emiratos Árabes y ya sabe lo que es competir en Qatar. Sin embargo, para el popular colorado, Perú se jugará mucho más en su visita al estadio Al Rayyan: “todos sabemos que es un partido muy importante, tal vez el más trascendente de los últimos tiempos para Perú”.

Resalta el trabajo de Ricardo Gareca

El periodista argentino no ocultó su predilección por el entrenador de la Blanquirroja, Ricardo Gareca, cuyo trabajo destaca: “recordemos que, cuando se reanuda la Eliminatoria, Perú estuvo noveno y octavo sobre diez equipos. A mí Ricardo Gareca me dijo “Martín, no me queda más que soñar con el repechaje”, y vaya que lo consiguió, y no solo eso, sino que pudo lograr más, estuvo a punto de conseguir”.

Asimismo, hizo un análisis del eventual grupo que integraría Perú: “si Perú gana el repechaje entra a un grupo donde creo que puede soñar con una clasificación (a siguiente fase), aunque Dinamarca dio la sorpresa frente a Francia, aunque Francia es el todopoderoso campeón del Mundo, y Túnez es un equipo aparentemente frágil. Cuando conversé con Ricardo Gareca sobre esto me dijo “después hablamos”, y me parece muy prudente y muy lógico”.

Finalmente, Martín Liberman envió un mensaje a la afición peruana. “Creo que todos estamos detrás de la gloria de la Blanquirroja, todos queremos que Perú logre la clasificación, porque es un muy buen equipo, porque es un equipo que tiene un entrenador serio, trabajador. Mi corazón está con Perú”, concluyó.