El boxeador Floyd Mayweather fue inducido en el Salón de la Fama del Boxeo y no pudo evitar quebrarse mientras daba su discurso en la ceremonia.

En la gala realizada en Canastota, Nueva York, un muy emotivo 'Money' se dijo agradecido por tal reconocimiento y por el apoyo otorgado, sobretodo con su padre, Floyd Mayweather Sr, quien fue un gran impulsor de su carrera

“Dije que no lloraría. Esto es increíble. Este es uno de los mejores días de mi vida. Amo a mi papá porque sin él esto no sería posible para mí”, manifestó el pugilista muy emocionado, dejando ver su lado sensible.

Cabe señalar que Mayweather recibió el honor de ingresar al salón de la fama del boxeo tras una gran carrera con un récord invicto de 50 victorias y ningún empate o derrota en el ring.