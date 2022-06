Mundial Qatar 2022: la influencia del fútbol en la salud mental de los hinchas

CUIDA TU SALUD: Los seres humanos somos seres emocionales y nuestras emociones tienen impacto sobre nuestra salud. Impactos emocionales extremos, como el de la Liga Argentina, son posibles. Siendo el fútbol un deporte que congrega millones de fans alrededor del mundo no sorprende que estos casos lamentables sean más comunes que en deportes con menor cantidad de seguidores. No obstante, estos sucesos nos recuerdan una verdad en relación a cualquier actividad (no solo en el fútbol), nuestras emociones afectan profundamente nuestra salud física. Algunas personas con enfermedades cardiacas o degenerativas reciben la indicación médica reducir este tipo de estresores. En esos casos es importante desarrollar estrategias para reducir la ansiedad de toda fuente.