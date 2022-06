Juan Carlos Oblitas sobre Australia: “Olvídense de eso, ya no hay equipos fáciles”

La selección de Australia disputará el repechaje para el Mundial de Qatar ante Perú, luego de que hayan derrotado a Emiratos Árabes Unidos en la última ronda de las Eliminatorias de Asia. Confirmado el partido, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, tomó la palabra.

“Fue un partido muy parejo. Parece que Emiratos se quedó sin gas en los últimos 30 minutos y eso aprovechó Australia”, analizó Oblitas para en el aeropuerto Jorge Chávez, antes de hacer el viaje para acompañar a la ‘Blanquirroja’.

El también ex DT de la 'blanquirroja' aseguró que “ya no hay equipos fáciles” y lo recalcó: “Olvídense de eso, ya no hay equipos fáciles. Tenemos que pensar en ir con lo mejor y nada más. Y tener fe en que vamos a salir adelante”.

REPECHAJE

La selección peruana aseguró su pase al repechaje para el Mundial Qatar 2022 en el mes de marzo. Finalmente, este martes se determinó al oponente e la ‘Blanquirroja’: el duelo será ante Australia, que venció por 2-1 a Emiratos Árabes en el playoff asiático.

Los ‘Socceroos’ afrontaban el último playoff de su confederación con gran favoritismo, aunque esa superioridad no se reflejó futbolísticamente sobre el césped del Ahmad bin Ali Stadium de Al Rayyan, en Qatar. El representativo emiratí controló gran parte del cotejo; sin embargo, no fue eficiente en el ataque.

El Perú vs. Australia, por el repechaje para la Copa del Mundo Qatar 2022 se jugará el próximo lunes 13 de junio, a la 1:00 p. m. (hora de Perú), en el Ahmad Bin Ali Stadium de Doha. El encuentro será transmitido por Latina, Movistar Deportes y Directv Sports.