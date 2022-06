Ricardo Gareca: "Para el repechaje todos llegarán en su plenitud"

Todo listo para el repechaje. El día de hoy los peruanos celebramos un nuevo triunfo de la Bicolor, y es que, en un intenso partido, la selección peruana venció 1 a 0 con su similar de Nueva Zelanda, duelo que se disputó, en el RCDE Stadium de la ciudad de Barcelona, en España.

El responsable de la alegría patria fue el “Bambino” Gianluca Lapadula anotó el gol que desató la alegría de los miles de hinchas en el estadio y en nuestro país.

Tras el triunfo patrio, Ricardo Gareca, terminó bastante conforme con el rendimiento de los seleccionados que derrotaron a los de Nueva Zelanda y aseguró que “todos llegarán de la mejor manera al repechaje del próximo 13 de junio en la ciudad de Doha”.

"Nueva Zelanda no era fácil entrarle, pero el equipo lo intentó, sin embargo, hay tiempo para ajustar algunas cosas. El equipo tuvo ocasiones para convertir y no siempre se van a tener cantidad sino las justas para ganar un partido y eso me deja tranquilo" agregó el director técnico.

"Parte del comando técnico viaja para ver el repechaje entre Australia y EAU. Definitivamente vamos a tener la información necesaria de dos selecciones que están en las mismas condiciones de nosotros. Nueva Zelanda tiene características similares a lo que nos podamos encontrar el próximo lunes en el repechaje. Estos son equipos muy físicos y aguerridos, pero veremos cómo los vamos a contrarrestar. Los jugadores verán también este partido por televisión" indicó el “Tigre”.

Sobre los seleccionados que no fueron considerados por precaución médica, Gareca señaló que "ellos están totalmente recuperados y los estamos cuidando para que se cumplan los plazos establecidos. Pero, de aquí al repechaje, todos llegarán todos en su plenitud".

"Pienso que fue un buen partido y se le ganó de manera merecida a Nueva Zelanda, una selección dura que también está en las mismas condiciones que Perú de buscar su clasificación al Mundial. No hubo muchos goles, pero se ganó y con ello se le da una alegría a toda la gente que vino a vernos. Para ellos el agradecimiento del caso por el gran apoyo que le viene dando a la Selección", finalizó con el temple que lo caracteriza en la conferencia de prensa.