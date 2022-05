Paolo Guerrero sobre repechaje: “No sé si me van a llamar o no”

Paolo Guerrero, delantero de la selección peruana, se pronunció anunciando que su médico ya le habría dado luz verde para volver a las canchas, por lo que vendría preparándose en la Videna.

Como se sabe, a solo un día de que el Director Técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, publique la lista de convocados para el esperado partido de repechaje que aseguraría la presencia nacional en el Campeonato Mundial, Paolo Guerrero no descartó la posibilidad de ser llamado para este decisivo duelo.

“No sé si me van a llamar o no. Yo me mantengo en actividad porque necesito volver a jugar. El doctor me dio el alta médica para entrenar y me estoy poniendo bien. Hice trabajos reducidos y con pelota”, declaró Guerrero para un medio local.

Del mismo modo, el popular ‘Depredador’, prefirió no dar detalles, cuando se le preguntó por el anuncio que daría Ricardo Gareca, este viernes 20 de mayo, sin embargo habría señalado que aunque se encuentra fuera de ritmo futbolístico, esto no significaba un inconveniente para jugadores con experiencia, ya que se recupera en corto tiempo.

“Se los había anticipado, la rodilla me está respondiendo bien. Toca continuar trabajando. He venido a trabajar. De la rodilla, clínicamente, estoy bien. Lo del ritmo futbolístico es rápido. Cuando uno tiene años jugando, se puede recuperar rápido”, acotó.

SOBRE NUEVO EQUIPO

Asimismo, el delantero afirmó que su representante deportivo ya se encuentra evaluando las ofertas de los clubes, a los que podría pertenecer.

“Mi representante está viendo todo eso, le di una apurada para que me consiga rápido un equipo y me encuentro preparándome para ello. Mi vida y mi pasión es el fútbol. Es algo que no se puede dejar de hacer. No puedo estar sin jugar, me tenía muy triste. Ahora, me da alegría verme corriendo, pateando y eso es porque quiero volver a jugar”, finalizó el delantero.