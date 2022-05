Paolo Guerrero está de vuelta: el capitán volvió a los entrenamientos en la Videna

Paolo Guerrero se alejó de los terrenos de juego desde octubre del año pasado para tratar su lesión de la rodilla y rehabilitarse en el extranjero. Ahora, luego de casi siete meses, el delantero regresó al Perú y, este miércoles, volvió a los entrenamientos en Videna.

El ‘Depredador’ se presentó a las instalaciones ubicadas en San Luis durante la mañana, para realizar algunos movimientos tácticos y de fortaleza. Allí, aseguró estar totalmente recuperado de su dolencia, la cual sufrió en 2021, pero aún falta que llegue a su mejor estado físico.

La rutina de Paolo fue complementada con las indicaciones del comando técnico de la Selección Peruana. Néstor Bonillo, preparador físico de la ‘Blanquirroja’, estuvo presente y acompañó al futbolista en los ejercicios que hizo.

Como se recuerda, el último partido de Guerrero fue el 7 de octubre del año pasado en la victoria (2-0) frente a Chile en Lima por las Eliminatorias de la Conmebol. El atacante disputó 62 minutos y salió en reemplazo de Jefferson Farfán.

CONVOCATORIA A LA SELECCIÓN

El goleador histórico de la Selección Peruana, durante su reciente entrevista con la FIFA, señaló que por el cuadro nacional “jugaría hasta cojo”. Entonces, a días de conocer la lista de convocados (sale el viernes 20 de mayo) con miras al repechaje a Qatar 2022, el futbolista de 38 años aclaró que pone como prioridad su vuelta al fútbol.

“Si no me convocan, seguiré trabajando”, inició Guerrero. Luego fue más enfático: “Me estoy alistando para volver a jugar al fútbol, es mi pasión. No solo me estoy preparando para una o dos cosas”, añadió. En esa línea, Paolo mencionó que hará su mejor esfuerzo para encontrar club lo más pronto posible.