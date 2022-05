Paolo Guerrero busca recuperarse de su lesión: si no juego me siento "muerto" e "incapacitado"

En una entrevista a FIFA, Paolo Guerrero, quien lleva más de 215 días sin jugar, dio a conocer que está buscando soluciones para recuperarse de su lesión a la rodilla y así poder regresar más fuerte al gramado. Señaló que si no juega "se siente muerto" y "se siente incapacitado".

El delantero de 38 años se encuentra en la etapa de recuperación tras sufrir una serie de lesiones al ligamento cruzado de su rodilla derecha. Esta situación llevó al técnico Ricardo Gareca a no considerarlo para el repechaje intercontinental ante Australia o Emiratos Árabes Unidos.

"Tengo fuerza para pasar por este proceso porque el fútbol es mi pasión. Es mi vida. Si yo no juego al fútbol me siento muerto. Me siento… incapacitado. No sé. No sé cómo explicar lo que significa. Es mi vida y es imposible dejarlo", dijo el capitán de la Selección Peruana.

SU GRAN MOTIVACIÓN

En otro momento, el exgoleador del Inter de Porto Alegre, quien se encuentra en Phoenix (Estados Unidos), donde realiza la última etapa de su recuperación, destacó que su gran motivación para volver al fútbol son sus padres porque son ellos los que más celebran sus triunfos.

"Cuando hago goles soy el tipo más feliz del mundo. Mis papás son felices cuando me ven haciendo goles. Es una satisfacción para ellos", sostuvo. Aseguró que lucha por recuperarse lo más pronto posible, ya que está trabajando "para volver fuerte, lo mejor posible".