Alberto Rodríguez reveló el consejo que le dio Mourinho para mejorar en su carrera futbolística

El exseleccionado nacional y jugador clave en el regreso de la bicolor a la Copa del Mundo después de 36 años, Alberto Rodríguez brindó una entrevista a Charlas de Cuarentena, donde reveló que conoció en persona a importantes protagonistas del fútbol, como José Mourinho y Cristiano Ronaldo.

El popular 'Mudo' militó en la liga de Portugal como defensor del Sporting Braga, el Sporting de Lisboa y Río Ave. En ese interín, fue presentado al reconocido director técnico José Mourinho.

EL CONSEJO DE 'MOU'

“El gerente del Sporting de Lisboa es muy buen amigo de Mourinho y me lo presentó en Inglaterra, cuando dirigía al Chelsea. Yo estaba en mi cuarto y me llamaron para presentarse a una persona y no me imaginaba de quién se trataba”, dijo a Gol Perú.

“Me presentaron a José y hablamos en español, porque estuvo trabajando en FC Barcelona. Ahí me dijo: ‘Eres un gran jugador, pero tienes que meter más patadas’”, dijo entre risas.