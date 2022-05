Triunfo agónico: Alianza Lima venció 1-0 a San Martín por la Liga 1

Alianza Lima logró imponerse a su similar de la Universidad San Martín de Porres venciéndolo por 1-0 por la fecha 13 del torneo Apertura, Liga 1. Sobre el final, Hernán Barcos logró darle la victoria a los blanquiazules con un tanto de penal.

Durante el primer tiempo, ambos equipos buscaron hacerse daño, no obstante, los errores defensivos en Alianza hicieron que los "Santos" generen mayor peligro durante los primeros 45', con un Jofre Escobar muy participativo de cara al arco de Ángelo Campos, no obstante, la falta de eficacia hizo que el marcador no se abriera en la primera mitad.

En la parte complementaria, los dirigidos por Carlos Bustos buscaron más el arco. Los ingresos de Arley Rodríguez, Edgar Benítez y Christian Benavente, ayudaron a que los de La Victoria mejoren en el aspecto defensivo, sin embargo, la defensa rival se encargó de desbaratar cualquier intento de gol.

No fue sino hasta los 91' que Alianza logró encontrar el camino hacia el gol. Christian Benavente se mandó con una gran jugada individual por el sector izquierdo y terminó cayendo en el área de San Martín de forma dudosa, sin embargo, el juez Gean Barbagelata cobró penal a favor de los "íntimos" para que Hernán Barcos, desde los 12 pasos, marcara el único gol del encuentro.

Con este resultado, Alianza Lima suma su quinta victoria consecutiva en la Liga 1 y vuelve a meterse en la disputa por el torneo Apertura, a la espera de que se reprograme su partido pendiente contra Sport Huancayo. Por su parte, la "muela" se mantiene en el penúltimo lugar de la tabla y seriamente complicado con el tema del descenso.

Alineaciones

Alianza Lima: Ángelo Campos, Pablo Míguez, Renato Rojas, Christian Ramos, Pablo Lavandeira, Ricardo Lagos, Oswaldo Valenzuela, Miguel Cornejo, Aldair Rodríguez, Wilmer Aguirre y Hernán Barcos.

San Martín: Carlos Solis; Bryan Rios, Álvaro Ampuero, Alejandro González, Joseph Vega, Juan Tuesta, Marcos Delgado, Diego Soto, Alexis Rojas, Gonzalo Verón y Jofre Escobar.