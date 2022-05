Waldir Sáenz: "La gente de Universitario no está para hablar de la Copa Libertadores, ni se clasifican"

Se disputaron las primeras tres jornadas de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, y Alianza Lima ha registrado solo derrotas, por ello, ya suma la cifra de 26 partidos consecutivos sin triunfos en la competición continental.

Sobre esta cifra se refirió Waldir Sáenz, goleador histórico de los blanquiazules, quien apuntó que no se reforzaron oportunamente para el certamen.

"Lo que siempre he dicho, Alianza no se ha reforzado para la Copa Libertadores, se ve en los resultados. Aún faltan 3 partidos y espero que puedan sacar buenos resultados”, dijo el exdelantero.

Uno de los refuerzos de Alianza Lima para esta campaña es Cristian Benavente, sobre quien Sáenz señaló se le debe “tener paciencia”. “Es un buen jugador, le va a dar mucho a Alianza Lima, siempre ha jugado en Europa, allá es un fútbol distinto. Va a llegar el momento, donde él va a destacar y le será de gran utilidad para el equipo", manifestó.

Alianza Lima enfrentará este jueves a Colo Colo en Lima buscando cortar esa racha en la Copa Libertadores, además de luchar por un resultado que les permita seguir pensando en llegar a la instancia de octavos de final.

DISPARÓ CONTRA LA 'U'

Sáenz también se refirió ante las críticas que recibe Alianza Lima por su rendimiento en la Copa Libertadores. El goleador blanquiazul se refirió a Universitario de Deportes y resaltó que no se clasificó a la fase de grupos de los últimos torneos.

“La gente de la ‘U’ no está para hablar de Copa Libertadores porque no se clasifican. Alianza le ganó en el Monumental 4 a 1 cuando ellos pensaban que iban a hacer una fiesta. La opinión de la gente de la ‘U’ las escucho, pero no las comparto", mencionó.