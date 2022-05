Carlos Zambrano: Así reaccionó la prensa argentina sobre su posible retiro

Las últimas declaraciones del futbolista Carlos Zambrano, sobre un posible retiro de la actividad profesional, encendieron la polémica en la prensa de Argentina, diversos comentaristas deportivos se han pronunciado a favor y en contra del defensor de la selección peruana.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el reconocido periodista deportivo Mariano Closs, quien defendió de las críticas al popular "Kaiser", asegurando que el futbolista seguirá concentrado en sus compromisos con Boca Junior y la "Blanquirroja" pese a sus declaraciones.

"Por ahí tiene pensado qué hacer y se cansó del fútbol. ¿Por qué lo matan a Zambrano? Zambrano dijo: ‘Dentro de un tiempo, por ahí que me retiro’. ¿Eso significa que no va a jugar concentrado? Es más, le viene el Mundial, ¿Gareca no lo lleva?”, dijo.

No obstante, el periodista de la cadena ESPN, Martín Costa, fue muy duro contra el zaguero peruano, e indicó que Boca Juniors no debería hacerlo jugar más.

"En mi equipo no juega. Yo mañana voy a jugar una final de campeonato contra River, Zambrano no juega. ¿Cómo va a jugar jugar un tipo que me está diciendo: ‘Me cuesta levantarme’? Yo no escuché nunca que me digan: ‘Me está costado levantarme e ir a entrenar. No es que no tenga ganas de jugar, es que se está planteando una situación de desgano”, sostuvo.

Por su parte, Oscar Ruggeri también criticó lo dicho por Zambrano, indicando que no puede salir a decir eso estando a puertas del repechaje con la selección peruana, además de su participación en la Copa Libertadores con el "Xeneize".

“Está por jugar Copa Libertadores nada menos que con Boca y en junio tiene que viajar para jugar un partido muy importante para su país. No puede estar ‘quemado’ (presionado) porque miras hacia adelante y tienes la Copa Libertadores, un partido de 90 minutos (el repechaje), tienes el Mundial”, señaló.

La respuesta de Zambrano

Ante la ola de críticas que se desataron en su contra, producto de sus últimas declaraciones, Carlos Zambrano salió al frente y aclaró que en ningún momento dijo que pensaba retirarse ya mismo. "Nunca dije que me quiero retirar ya. Ya estoy a un paso, es la realidad. Pero me siento muy contento aquí, quiero llegar al Mundial y si Dios quiere, quién sabe, me puedo quedar unos años en Boca”, dijo en conversación con La Red.