Joven promesa acepta llamado a la Selección de EE.UU. ante falta de interés por parte de la FPF

Quembol Guadalupe tuvo interés por defender los colores de la Selección Peruana y hoy, dicho sueño se encuentra lejos. El defensor manifestó que nadie de la FPF se comunicó para saber sobre su situación actual y, ante ello, decidió aceptar la invitación por parte de Estados Unidos.

"Yo no he recibido ningún llamado ni consulta por la Sub20 peruana. Me duele porque desde que regresé del sparring no se han comunicado conmigo. No he recibido ningun llamado, nada. Mucha gente pensará que yo he rechazado a la 'Blanquirroja', pero la verdad no es así. Estados Unidos me invitó y no puedo cerrarle las puertas a puertas", declaró Quembol Guadalupe.

Quembol Guadalupe formó parte de un microciclo junto a la Selección Peruana a inicios del 2022 junto a David Mejía de Atlanta United, el delantero Diego Otoya de San Jose Earthquakes y John Cortez Cortéz de New York Red Bull.

Tras su corto paso por la Videna, los 4 futbolistas retornaron a su club y, desde aquel momento, no volvieron a ser tomados en cuenta en el combinado nacional. Dicho razón motivó a que el zaguero de Orlando City acepte la invitación de Estados Unidos a integrar un campamento (microciclo) Sub-20 con miras al mundial de la categoría.

Guadalupe actualmente integra las filas del Orlando City B y firmó su primer contrato profesional a inicios de año y se encuentra disputando la MLS Next Pro, certamen de reservas del país estadounidense. Es sobrino de Jefferson Farfán y de Luis 'El Cuto' Guadalupe.