Jean Ferrari descartó agresión de hinchas en Campo Mar: "Tejen historias que no hay"

El actual administrador del Club Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se pronunció sobre los presuntos actos de agresión al plantel crema, por parte de hinchas en el complejo de Campo Mar. El exfutbolista negó que la situación haya llegado hasta las manos, asegurando que todo se trató de un "fuerte cruce de palabras".

“Hubo cruce de palabras fuertes entre hinchas y jugadores en Campo Mar. Pero tejen historias que no hay. Yo he hablado puntualmente con Novick y Alonso, me dijeron que hubo intercambio fuerte de palabras. Descarto agresiones físicas”, dijo en declaraciones para RPP.

En ese sentido, detalló que tomaron medidas preventivas, pues eran conscientes de que la hinchada podía responder de esa forma luego de la dolorosa derrota por 4-1 ante Alianza Lima.

"Tomamos medidas de precaución porque sabíamos que algo así podía suceder en Campo Mar. No estamos de acuerdo con la violencia, pero uno no puede controlar el tema pasional. Los equipos grandes tienen una relación directa con los hinchas", señaló.

Sobre Jorge Araujo

En tanto, Jean Ferrari habló sobre el nuevo entrenador interino del club, Jorge Araujo. El administrador del cuadro "merengue" destacó los conocimientos del popular "coco" y su sentido de pertenencia con la institución que salió campeón en su época de futbolista.

"Le estamos dando gran oportunidad a un entrenador bien preparado, que sabe lo que es ser campeón con la U y la esencia del club. Vamos a tomar esto con calma sabiendo de qué dependemos de los resultados", sostuvo.